МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отклонил иск шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина", требовавших взыскать с его директора Павла Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласил резолютивную часть решения судья Рустам Бирюков.

Истцы — акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова – требовали взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 миллиарда рублей и упущенную выгоду в размере около 1 миллиарда рублей.

По мнению истцов, ущерб был причинен сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков, рыночной стоимостью около 1,1 миллиарда рублей. Эта сделка в 2018 году была признана незаконной арбитражными судами трех инстанций, а также Верховным судом РФ. А упущенная выгода равна стоимости прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, в то время, когда она находилась в собственности "ТТ Девелопмент", отмечали истцы.