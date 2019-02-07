МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "Финанс-Авиа", "дочка" авиакомпании "Ютэйр", выплатила в полном объеме шестой купон по облигациям первой серии на 187 миллионов рублей, по которому ранее допустила технический дефолт, говорится в сообщении компании.

Во вторник компания сообщала, что исполнила обязательство по выплате дохода по облигациям частично — на 119 миллионов рублей, объяснив это отсутствием на расчетном счете денежных средств в необходимом размере.

В четверг компания объявила о выплате оставшихся 68 миллионов рублей по купону. Таким образом, компания в полном объеме исполнила обязательство по выплате купонного дохода.

Облигации на 4,1 миллиарда рублей с погашением в июле 2022 года были размещены в 2015 году в рамках реструктуризации облигаций другой "дочки" авиакомпании — "ЮТэйр-Финанс".