МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам 2018 года увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом — до 1,542 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,69 доллара против 3,77 доллара годом ранее. Выручка компании при этом сократилась на 3%, до 5,688 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 23%, до 334 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,04 доллара против 1,26 доллара. Выручка компании уменьшилась на 1%, до 1,558 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире в четвертом квартале без учета курсовых разниц выросли на 5%. По сети KFC показатель увеличился на 6%, по Taco Bell — также на 6%, по Pizza Hut — на 1%.

Компания за отчетный период открыла 1,757 тысячи новых ресторанов.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 48 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.