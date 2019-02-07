МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского производителя продуктов питания быстрого приготовления Kellogg Company по итогам 2018 года увеличилась на 6,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1,344 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 3,85 доллара против прибыли в 3,61 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 5,4% — до 13,547 миллиарда долларов.

Чистый убыток по итогам четвертого квартала составил 82 миллиона долларов против прибыли в 417 миллионов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 0,24 доллара против прибыли в 1,21 доллара годом ранее; аналитики ожидали прибыль на уровне 0,88 доллара на акцию. Выручка компании увеличилась при этом на 4,1% — до 3,317 миллиарда долларов.

"В 2019 году мы вернулись к росту после успешного сокращения расходов в течение нескольких предшествующих лет. Нам все еще предстоит много работы, но мы уже сделали большой шаг в направлении преобразования нашего портфеля, возрождения ключевых брендов и расширения возможностей", — приводятся в релизе слова главы компании Стива Кахиллана (Steve Cahillane).

Kellogg Company была основана в 1906 году, нынешнее название приобрела в 1922 году. Компания является известным производителем продуктов питания быстрого приготовления и сухих завтраков, занимающим одно из лидирующих мест в мире в этом сегменте пищевого рынка.