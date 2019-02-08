МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Использование протокола передачи данных компании "Современные радио технологии" (СРТ, работает под брендом "Стриж") может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова в Минэнерго.

По данным ЕГРЮЛ, по 45% уставного капитала СРТ принадлежат старшему сыну Аркадия Ротенберга Игорю Ротенбергу и Андрею Шипелову, 10% – Павлу Старюку.

Для передачи данных с умных счетчиков в систему учета Минкомсвязи предлагает использовать радиотехнологию LPWAN и разработанный СРТ протокол XNB. На своем сайте СРТ уже предлагает умные электросчетчики. Представители Минкомсвязи и Минэнерго подтвердили изданию отправку и получение письма.

С 1 июля 2020 года умные счетчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Установка интеллектуальных систем учета – часть программы "Россетей" до 2030 года, ее стоимость оценивается в 1,3 триллиона рублей. Умные счетчики будут устанавливаться по мере выхода из строя старых. Интеллектуальные системы учета электроэнергии сами передадут данные о потреблении энергии и сигналы о взломе или неисправности. Они также позволят удаленно ограничивать поставку электроэнергии неплательщику. Отмечается, что внедрение интеллектуальной системы учета может потребовать по 40–60 миллиардов рублей в год в течение 2022–2030 годов – за это время будет заменена основная масса приборов.

XNB – закрытый протокол, то есть другие производители, помимо СРТ, не могут его использовать, сообщил изданию председатель технического комитета "Кибер-физические системы" при Росстандарте Никита Уткин. СРТ может оказаться монополистом на рынке умных счетчиков, полагает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, пишет газета. Но представитель СРТ отметил изданию, что любой производитель оборудования может адаптировать свое устройство под XNB.

Как заявил газете представитель Минкомсвязи, министерство заинтересовано в том, чтобы рынок умных счетчиков был открыт для всех российских производителей. Обсуждаются разные варианты, в том числе и возможность "открытия" протокола СРТ и использование других диапазонов, отмечает федеральный чиновник. Главный приоритет – информационная безопасность: распространенный сейчас протокол LoRaWAN слишком уязвим.