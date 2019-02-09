МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что авиатранспорт способствует росту экономики страны и укреплению межрегиональных связей, телеграмма размещена на сайте кабмина.

День гражданской авиации отмечается 9 февраля.

"Воздушный транспорт играет важнейшую роль в жизни нашего государства, способствует росту его экономики и укреплению межрегиональных связей. Сокращает огромные расстояния между городами, странами, континентами и, конечно, людьми", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что профессия авиатора считается одной из самых престижных и ответственных, она требует высочайшей квалификации и самоотдачи, дисциплинированности и умения быстро решать сложные задачи. Многие работники авиации встречают этот день на работе, заботясь о безопасности и комфорте пассажиров. "Вы всегда в пути, а ваша работа не прекращается ни на минуту", — добавил он.

Глава правительства отметил важность постоянного развития авиации. "В основе этого – давние традиции отрасли, а значит, особые слова благодарности её ветеранам. Сегодня вы передаёте свои знания и опыт молодому поколению профессионалов. Пусть ваша преданность делу всегда служит для них примером", — подытожил Медведев.

В завершение он пожелал работникам авиации здоровья, благополучия и всего самого доброго.