ГАДЖИГАБУЛ (АЗЕРБАЙДЖАН), 9 фев — ПРАЙМ. ГАЗ рассматривает возможность поставок автомобилей с азербайджанского совместного предприятия в другие страны, в частности, в Грузию и Иран, заявил директор по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Олег Марков.

В субботу в Гаджигабульском районе Азербайджана был заложен фундамент совместного азербайджано-российского завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения. Инвестиции в завод составят 8,2 миллиона долларов.

"Для нас рынок Азербайджана — ключевой, мы видим здесь большие перспективы. Мы решили открыть здесь совместное предприятие. Наличие в Азербайджане завода позволит усилить экономику и локализацию продукции, скорость исполнения заказа. Мы рассматриваем завод как плацдарм для реэкспорта продукции в другие страны", — сказал Марков.

По его словам, потенциально это могут быть такие страны как Иран и Грузия.

Мощность предприятия в Азербайджане составит до 1000 автомобилей в год. Строительство завершится в 2020 году. В том же году планируется начать производство. В рамках проекта планируется организовать сборку легких коммерческих автомобилей "ГАЗель Next" и "ГАЗель Бизнес", среднетоннажных грузовиков "ГАЗон Next", а также различных видов спецтехники.