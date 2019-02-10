МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бумажные стаканчики для питьевой воды на самолётах авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") останутся бесплатными, иное противоречит закону, сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Проведена проверка. В итоге установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует вводить плату за бумажные стаканчики", — сказала она.

По её словам, "введение платы за стаканчики противоречит требованиям законодательства".

В конце 2018 года источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что авиакомпания рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат.