ПАРИЖ, 10 фев — ПРАЙМ. Мэрия Парижа подала в суд на онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, компании может грозить штраф в размере 12,5 миллиона евро, сообщает издание Journal du Dimanche.

Согласно закону о недвижимости во Франции, квартира не может сдаваться более 120 дней в году и должна иметь регистрационный номер, отмечают французские СМИ. Законодательство предусматривает, что за каждое незарегистрированное предложение должен быть наложен штраф в 12,5 тысяч евро.

"Мы не можем принять, что Airbnb и другие нарушают закон. Наши службы контроля выявили первую тысячу незаконных (объявлений), за каждое из которых возможен штраф в 12,5 тысяч евро. В общей сложности штраф может достичь 12,5 миллионов евро", — сказала Идальго, слова которой цитирует Journal du Dimanche.

Отмечается, что мэрия Парижа обратилась в суд в пятницу.

"Я ничего не имею против парижан, которые сдают их жильё несколько дней в году… Проблема в том, что собственники сразу многих квартир, которые сдают апартаменты круглый год туристам, не декларируют это, а платформы помогают им в этом", — подчеркнула парижский мэр.

Как сообщают СМИ, Airbnb предлагает 65 тысяч квартир в Париже. По информации французских изданий, онлайн-сервис заявил, что каждый пятый парижан сегодня использует сайт, чтобы повысить свой доход.