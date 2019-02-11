МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Группа "Промышленные инвесторы" (ПИ) Сергея Генералова продала Первую тяжеловесную компанию (ПТК), крупнейшего оператора инновационных вагонов, группе ИСТ с партнерами, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные "Картотека.ру" и ряд источников.

"По сути, ПТК возвращается к прежним владельцам — в 2016 году господин Генералов покупал ее у Объединенной вагонной компании, тогда подконтрольной группе ИСТ", — пишет издание.

Однако, добавляет газета, и новая сделка может оказаться промежуточной: покупку ПТК рассматривает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Стоимость ПТК без учета лизинговых обязательств эксперты оценивают в 40 миллиардов рублей.

ОВК стала владельцем 19,9% акций ПТК в марте 2017 года в счет проданных "Первой тяжеловесной компании" 100% акций оператора ООО "Восток1520". Доля в ПТК была приобретена у группы "Промышленные инвесторы" за 1,285 миллиарда рублей.

В апреле 2018 года ОВК продала акции ПТК группе "Промышленные инвесторы" за 1,773 миллиарда рублей. Группа "Промышленные инвесторы" тогда сообщала, что по результатам сделки ее доля в ПТК составила 100%.