МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%, до 8,2 миллиона человек, причем самую большую динамику показала "Победа", увеличившая перевозки почти на 44%, следует из оперативных данных Росавиации.

Пассажирооборот достиг отметки в 21,7 миллиарда пассажиро-километров, рост составил 10,8%.

"Рост показателей производственной деятельности в первом месяце 2019 года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", обслужившей почти 2,8 миллиона пассажиров (+13,4%); S7 перевезла 818,3 тысячи пассажиров (+2,6%); "Победа" — 689,1 тысячи пассажиров (+43,7%); "Уральскими авиалиниями" в январе воспользовались 603,5 тысячи пассажиров (+6,5%)", — говорится в сообщении.