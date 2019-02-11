БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Финансовый ущерб от закрытия аэропорта Брюсселя в среду, 13 февраля, из-за общенациональной забастовки работников госсектора Бельгии составит 10-13 миллионов евро, пишет газета Soir со ссылкой на оценку руководства аэродрома.

Представитель аэропорта Брюсселя Натали Пьерар сообщила ранее, что воздушное пространство Бельгии может быть полностью закрыто для полетов 13 февраля из-за забастовки, к которой намерены присоединиться диспетчеры бельгийской авиационной диспетчерской службы Skeyes.

В стачке под лозунгами повышения оплаты и улучшения условий труда, а также корректировки пенсионной реформы намерены принять участие грузчики столичного аэропорта.

Авиакомпания Brussels Airlines со своей стороны уже объявила об отмене в среду всех своих 222 рейсов, запланированных на этот день, что затронет свыше 16 тысяч пассажиров.