МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской телекоммуникационной компании Cisco по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, завершившегося 26 января, составила 6,371 миллиарда долларов против убытка в 6,384 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила за шесть месяцев 1,4 доллара против убытка в 1,29 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 6% и достигла 25,518 миллиарда долларов.

За второй квартал фингода чистая прибыль компании составила 2,822 миллиарда долларов против убытка в 8,778 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего фингода. Компания отмечает, что во втором квартале предыдущего фингода финансовые результаты включали выплату в размере 11,1 миллиарда долларов, которая была связана с принятием налоговой реформы в США.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,63 доллара против убытка в 1,78 доллара годом ранее. Выручка Cisco выросла на 4,7% — до 12,446 миллиарда долларов. Выручка в странах Северной и Южной Америки выросла во втором квартале на 5%; в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) — также на 5%; а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Японии и Китае (APJC) — на 3%.

В отчетности также отмечается, что компания ожидает чистую прибыль на акцию (за вычетом дополнительных статей) по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года в диапазоне от 0,63 до 0,68 доллара. Рост выручки в следующем квартале компания ожидает на 4-6% в годовом выражении.

Cisco Systems — американская компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Ее штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Компания имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде городов СНГ.