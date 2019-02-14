МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Nestle SA, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, по итогам 2018 года составила 10,135 миллиарда швейцарских франков (10,1 миллиарда долларов), что на 41,6% выше показателя 2017 года, говорится в отчете компании.

Базовая прибыль на акцию достигла 3,36 швейцарских франка (3,34 доллара) против 2,31 франка (2,29 доллара) год назад. Выручка выросла на 2,1%, до 91,439 миллиарда франков (90,8 миллиарда долларов).

"Мы довольны нашим прогрессом в 2018 году. Все финансовые показатели значительно улучшились, и мы наблюдали оживление роста на наших двух крупнейших рынках — в США и Китае, а также в нашем подразделении по производству детского питания", — приводятся в сообщении слова главы компании Марка Шнайдера (Mark Schneider).

Продажи в регионе Северной и Южной Америки увеличились за год на 1,3%, в регионе AOA (Океания, Азия и Африка южнее Сахары) рост объема продаж составил 3,6%. Объем продаж в зоне EMENA (Европа, Ближний Восток, регион Северной Африки) увеличился в годовом выражении на 2,6%.

Органический рост продаж в 2018 году составил 3%, а негативный курсовой эффект оценивается в 1,6% от продаж. В 2019 году компания ожидает улучшения показателей органического роста продаж и прибыли на акцию от основной деятельности.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году. В настоящее время Nestle имеет 11 производственных площадок в РФ. По состоянию на конец 2018 года штат компании оценивается в 308 тысяч человек.