МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2018 год снизился в 4,5 раза и составил 43,7 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,68 евро против убытка в 2,82 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 3,5% — до 1,019 миллиарда евро.

За четвертый квартал компания сократила убыток на 42,6% в годовом выражении — до 7 миллионов евро. Убыток на акцию составил 0,12 евро против 0,2 евро в 2017 году. Квартальная выручка сократилась на 3,5% — до 304,5 миллиона евро.

В 2018 году Stockmann закрыл сделку по продаже своего последнего российского актива – петербургского торгового центра "Невский центр" за 171 миллион евро и вышел с российского рынка. Компания также продала здание книжного магазина (Book House) в центре Хельсинки.

"Чистый долг группы сократился почти на 200 миллионов евро, главным образом в результате продажи Book House и сокращения оборотного капитала. Выручка от продажи ТЦ "Невский центр" также использовалась для погашения банковского кредита в январе 2019 года", — сообщает компания.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.