МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль канадской машиностроительной компании Bombardier Inc. по итогам 2018 года составила 318 миллионов долларов, тогда как по итогам 2017 года был зафиксирован убыток в 525 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,09 доллара против убытка в 0,24 годом ранее. Показатель выручки в годовом выражении незначительно вырос до 16,236 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Bombardier составила 55 миллионов долларов против убытка за аналогичный период предыдущего года в 188 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,02 доллара против убытка в 0,09 доллара в четвертом квартале 2017 года. Выручка компании сократилась на 7% по сравнению с показателем годичной давности — до 4,303 миллиарда долларов.

"Мы продолжили укреплять наш бизнес, заложив крепкую основу для роста. В начале четвертого года нашего плана финансового оздоровления Bombardier стал гораздо более сильной компанией", — приводится в релизе компании комментарий ее главы Алена Бельмара (Alain Bellemare).

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале. Штат компании составляет более 68 тысяч человек.