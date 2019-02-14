МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток американской косметической компании Avon Products Inc. по итогам 2018 года составил 21,8 миллиона долларов против прибыли в 20 миллионов долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 3%, до 5,571 миллиарда долларов. Продажи снизились на 6% в годовом выражении — до 5,248 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистый убыток Avon Products составил 77,5 миллиона долларов против прибыли в 90,4 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 0,19 доллара против прибыли в 0,17 доллара в 2017 году. Выручка снизилась на 11% — до 1,402 миллиарда долларов. Продажи составили 1,323 миллиарда долларов, что на 14% меньше в годовом выражении.

Выручка компании в РФ по итогам квартала снизилась на 13% (при неизменяющемся курсе доллара) в связи с уменьшением числа активных представителей. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выручка Avon снизилась на 9%, в странах Южной и Латинской Америки — на 15%, в Северной Америке — на 3%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) выручка не изменилась.

Avon, одна из ведущих мировых косметических компаний, ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в России работает с 1993 года.