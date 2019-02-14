МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Самолет арестованного по подозрению в создании ОПГ Зиявудина Магомедова выставлен на продажу, сообщает журнал Forbes.

"Бизнес-джет Gulfstream продается на сайте производителя за 53,95 миллиона долларов. С лета прошлого года он может находиться в Лондоне", — сообщает журнал.

Как добавляет издание, следствие ранее сообщало, что предпринимало меры для ареста воздушного судна бизнесмена, но не смогло установить его местонахождение.

По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров. По последним данным, сохранившимся на сайте авиа-трекеров, в июне 2018 года этот самолет совершил рейс из Сан-Франциско в Лондон.

Тверской суд Москвы до 30 марта продлил срок ареста совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Аналогичное решение суд вынес и в отношении главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова. Братья Магомедовы были арестованы в конце марта прошлого года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.