МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Выручка группы "Черкизово" по МСФО в 2018 году выросла на 13,5%, до 102,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Выручка за год увеличилась на 13,5% и составила 102,6 миллиарда рублей по сравнению с 90,5 миллиарда рублей в 2017 году", — говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39,4%, до 20,4 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 19,9%, говорится в сообщении. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 35,5% — до 31,9 миллиарда рублей. Рентабельность валовой прибыли составила 31,1% по сравнению с 26% в 2017 году.

Чистая прибыль группы в 2018 году удвоилась и составила 12 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 100,7% — до 10,2 миллиарда рублей, по сравнению с 5,1 миллиарда рублей годом ранее. По данным на 31 декабря 2018 года, чистый долг группы составил 58,6 миллиарда рублей против 48,7 миллиарда рублей на конец 2017 года.

Выручка компании в четвертом квартале увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла до 1,6 миллиарда рублей против 151 миллиона рублей в четвертом квартале 2017 года. Скорректированная чистая прибыль в последнем квартале 2018 года составила 3,6 миллиарда рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 0,7 миллиарда.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров в РФ на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки, это также крупнейший в стране производитель комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% принадлежит испанской Grupo Fuertes.