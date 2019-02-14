МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. После вступления в силу новых правил ряд застройщиков не получат проектное финансирование, тем самым могут не получить дальнейшее финансирование проекты с общей площадью порядка 20 миллионов квадратных метров, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах РИФ вице-премьер Виталий Мутко.

"Сегодня в стройке где-то порядка 132 миллиона квадратных метров. По нашим прогнозам до 1 июля останется 95 миллионов. Из них мы рассматриваем, что где-то на 20 миллионов квадратных метров застройщики не получат возможности продолжать строительство", — рассказал он.

"Это где-то 30%. Мы не можем рисковать, и по ним будет особое решение", — отметил вице-премьер.

Как сообщил в четверг на РИФ министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, объекты, построенные на 30%, будут достраиваться по старым правилам, вопрос о числе заключенных в них ДДУ сейчас прорабатывается. Также есть предложение, чтобы ряду субъектов РФ по соглашению с правительством РФ предоставить право самим определять этот порог готовности и количества ДДУ. При этом будет заранее прописанная оговорка — если субъект взял на себя право принять такое решение, то в случае если застройщики не справятся, субъект должен будет достроить их за свой счёт, добавил Якушев.