СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Туристическая отрасль России в 2018 году продемонстрировала прирост в 15% по сравнению с предыдущим годом, заявила вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

"Сегодня в российском туризме есть очень серьезный потенциал. Мы говорим о том, что туристическая отрасль каждый год добавляет энное количество процентов. По прошлому году это почти 15%, что стало очень хорошим показателем", — сказала она, выступая на сессии "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Внутренний поток туристов составил уже 60 миллионов человек, въездной туризм в РФ достиг уже почти 24 миллиона человек", — уточнила Голодец.

При этом вице-премьер считает, что потенциал отрасли остаётся огромным. По ее мнению, он прежде всего заключается в географических особенностях России и в том, что страна может дать и показать гораздо больше.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.