МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сеть супермаркетов "Алые паруса" выставлена на продажу, пишет РБК со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости.

По словам другого источника, который знаком с предложением о продаже, к покупке предлагают девять торговых объектов: шесть находятся в собственности компании, три — под арендой. Продавец рассматривает возможность как полной, так и частичной продажи сети.

Президент сети "Азбука вкуса" Вадим Долгов подтвердил, что собственники "Алых парусов" выходили с предложением о покупке магазинов. Долгов отметил, что его ритейлеру могут быть интересны некоторые из выставленных на продажу объектов.

Отмечается, что основатели "Алых парусов" не готовы расстаться лишь с долей в компании, которая управляет знаменитым Елисеевским гастрономом на Тверской улице в Москве.

"Существующая с 1999 года сеть "Алые Паруса" принадлежит Ольге Блажко — матери основателя девелопера "Донстрой" Максима Блажко", — пишет РБК. На пике развития торговая сеть насчитывала 18 супермаркетов и гипермаркетов. На 1 февраля текущего года к сети относились пять супермаркетов, три гипермаркета и гастроном "Елисеевский". Торговая площадь объектов — 15,5 тысячи кв. м.