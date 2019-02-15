МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире интернет-ритейлеров Amazon отказался от строительства новой штаб-квартиры в Нью-Йорке. Как сообщается в официальном блоге компании, причина — недовольство некоторых местных жителей и политиков.

Отмечается, что компания искала два подходящих места для строительства новых штаб-квартир с осени 2017 года. В ноябре 2018 года было объявлено, что ритейлер разместит их в нью-йоркском районе Лонг-Айленд-Сити и в районе Кристал-Сити в городе Арлингтон (штат Виргиния).

Пока искать замену нью-йоркскому офису компания не планирует.

Ритейлер рассчитывал, что строительство новой штаб-квартиры могло обеспечить создание 25 тысяч рабочих мест в Нью-Йорке. Это привело бы к росту доходов казны штата от налоговых отчислений. В обмен на это компания хотела получить от властей штата и города различные льготы на сумму в $3 млрд.

Против сделки мэрии и Amazon выступили профсоюзные организации. Их поддержали некоторые политики, обвинившие компанию в намерении пойти против мнения рабочих.

Amazon подчеркивает, что в то время как опросы показывают поддержку 70% жителей Нью-Йорка планов по строительству нового офиса, а также инвестиции в город, с этим этим связанные, ряд политиков от штата и города дали понять, что они выступают против присутствия ритейлера и не пойдут на сотрудничество для построения отношений, необходимых для дальнейшего развития проекта.