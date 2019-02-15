МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в 2018 году увеличилась в 2,6 раза в годовом выражении, до 12,515 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 8,78 доллара против 3,38 доллара в 2017 году. Выручка компании выросла на 2%, до 64,661 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 6,854 миллиарда долларов, тогда как за три месяца 2017 года был зафиксирован чистый убыток в размере 710 миллионов долларов. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 4,83 доллара против убытка в 0,5 доллара за аналогичный период прошлого года. Квартальная выручка компании составила 19,524 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню годичной давности.

"За минувший год мы выполнили или перевыполнили каждую из финансовых целей, которые мы установили в начале года… Несмотря на то, что курсовой эффект негативно повлиял на показатели чистой выручки, наш базовый органический рост выручки ускорился во втором полугодии, год завершился органическим ростом выручки на 4,6% в четвертом квартале", — приводятся в релизе слова главы компании Рамона Лагуарта.

Органический рост выручки в 2019 году ожидается на уровне 4%, свободный денежный поток — примерно в 5 миллиардов долларов. PepsiCo также сообщила, что рассчитывает выкупить собственные акции на сумму 3 миллиарда долларов и выплатить дивиденды в размере 5 миллиардов долларов.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".