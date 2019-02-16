МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Защита основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви обязательно обжалует его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Савочкин.

Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключения под стражу американца Калви до 13 апреля. Следствие обосновало необходимость ареста тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне. По словам следователя, Калви в ходе допроса отверг свою причастность к хищению 2,5 миллиардов рублей. Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца. Суд в субботу арестовал Калви на 2 месяца.

"Обязательно (обжалуем)", — сказал Савочкин агентству.

Адвокаты изначально просили не арестовывать инвестора, предлагали суду залог в 5 миллионов рублей.

Кроме того защитники приобщили рекомендательные письма и поручительства от руководителя компании OZON Александра Шульгина, основателя и гендиректора онлайн-кинотеатра "Иви.ру" Олега Туманова, представителя Американской торговой палаты, члена Общественной палаты РФ и других лиц.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиардов рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филиппа Дельпаля, партнера Baring Vostok, специализирующегося на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Вагана Абгаряна, председателя совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.