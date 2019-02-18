МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Минфин России предложил дать ему право устанавливать минимальные розничные цены на любой алкоголь, следует из проекта постановления правительства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает внести изменения в постановление правительства, устанавливающее перечень продукции, в том числе — товаров народного потребления, государственное регулирование цен на которую осуществляют правительство и федеральные органы исполнительной власти. В данный список входит алкоголь с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, вино и игристое вино (шампанское).

В настоящий момент Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28% (включая коньяк, бренди и водку) и игристые вина. К ним относятся минимальные цены, по которым может осуществляться закупка продукции у производителя и у оптовика, а также минимальные цены, по которым алкогольная продукция может продаваться в розничных точках.

"Установление минимальных цен является частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукции… Ограниченный круг продукции, поименованный в постановлении № 239, не позволяет в полной мере реализовывать политику повышения эффективности государственного регулирования, а также комплекс мер по борьбе с нелегальной продукцией на алкогольном рынке", — говорится в пояснительной записке к документу.

"Целесообразно внести изменения в постановление № 239 в части распространения его действия на этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию", — предлагается в документе.

В случае одобрения постановление может вступить в силу 28 ноября 2019 года.