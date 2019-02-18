АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. Владеющее "АвтоВАЗом" голландское совместное предприятие Alliance Rostec может быть переведено в российскую юрисдикцию через три-четыре месяца, рассказал журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Вчера только проводили переговоры с французами, с Renault, никаких разногласий нет. Единственный сдерживающий момент — это арбитраж. Мы договорились, что арбитраж будет гонконгский. Этот арбитраж должен быть аккредитован в нашем Минюсте. Процесс идет, но достаточно медленно. По крайней мере, в течение трёх-четырёх месяцев, мы надеемся, аккредитация будет завершена", — сказал глава "Ростеха".

Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа рекапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании составила 83,5%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно.

В конце сентября Alliance Rostec Auto B.V. в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале до 96,6%.