МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) по РСБУ в 2018 году снизилась на 23,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 6,084 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка ФПК за данный период выросла на 4,6% — до 226,1 миллиарда рублей, в том числе от пассажирских перевозок в дальнем следовании выручка увеличилась на 4,5% — до 202,4 миллиарда рублей.

Валовая прибыль компании в 2018 году снизилась на 6,3% и составила 25,763 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 36,8% — до 3,944 миллиарда рублей.

ФПК сообщала ранее, что перевозки пассажиров поездами ее формирования в 2018 году выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом — до 101,1 миллиона человек. Наибольший рост был отмечен в дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, люкс вагоны с местами для сидения скоростных поездов).

"Федеральная пассажирская компания" была создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования. Компания начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования по территории РФ и в международном сообщении. РЖД принадлежит 100% ФПК.