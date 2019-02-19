МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков выступил с предложением распространить льготную ипотеку для семей с несколькими детьми на вторичное жилье, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Изданию рассказали о предложениях по расширению льготной ипотеки представители "Абсолют банка", ВТБ, Райффайзенбанка, Транскапиталбанка (ТКБ) и Московского кредитного банка (МКБ).

"Абсолют банк" направил письмо с соответствующим предложением в министерство финансов России еще в конце прошлого 2018 года. ТКБ предложил ведомству распространить на готовую недвижимость еще и льготное рефинансирование уже взятых кредитов. Помимо этого банк предлагает установить первичный взнос на готовое жилье на уровне 15%(сейчас — 20%).

В свою очередь пресс-служба Минфина сообщила газете, что пока введение таких мер в действие не рассматривается.

Напомним, что госпрограмма выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне 6% предусмотрена семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок. Летом эта программа была распространена на семьи с четвертым и последующими детьми.