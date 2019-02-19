МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Страховые компании Германии потеряли 380 миллионов евро из-за скандала вокруг оснащенных дизельными двигателями автомобилей, сообщает таблоид Bild со ссылкой на данные германского союза страховщиков (GDV).

По информации издания, исковые заявления о возмещении убытков, понесенных в связи с дизельным скандалом, подали за период до конца 2018 года порядка 144 тысяч владельцев оснащенных дизельными двигателями автомобилей. Средства страховых компаний были направлены на адвокатские услуги и составление экспертиз. Кроме того, страховщики покрыли судебные издержки.

Концерн Volkswagen оказался в центре скандала, когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Частичный запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями действует в настоящее время в Гамбурге и Штутгарте. Подобные ограничения будут введены также в ряде других городов Германии.