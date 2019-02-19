МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам 2018-2019 финансового года (завершился 31 января) уменьшилась на 32,4% и составила 6,67 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам финансового года составила 2,26 доллара против 3,28 доллара годом ранее. Общая выручка Walmart в отчетном периоде при этом выросла в годовом выражении на 2,8%, составив 514,405 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала фингода составила 3,687 миллиарда долларов, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 года. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 1,27 доллара против 0,73 годом ранее. Общая выручка компании по итогам четвертого квартала увеличилась на 1,9% и составила 138,793 миллиарда долларов.

Walmart ожидает в 2019-2020 финансовом году роста капитальных затрат до 11 миллиардов долларов с уровня 2018-2019 фингода в 10,3 миллиарда.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.