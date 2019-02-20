МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Видеосервис холдинга "Газпром-медиа" — "ТНТ Premier" — может отказаться от работы с китайской Huawei, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сервис "ТНТ Premier" позволяет по подписке смотреть сериалы канала ТНТ и других развлекательных каналов, входящих в холдинг.

Недовольство "Газпром-медиа" китайской компанией Huawei вызывает массовый технический сбой, который произошел при старте сервиса "ТНТ Premier".

Как рассказали источники издания, скорее всего, "Газпром-медиа" не будет искать другого внешнего подрядчика, а займется разработкой собственного софта: "переход на новую платформу, возможно, займет время до конца года".

Представитель медиахолдинга подтвердил, что сейчас у "Газпром-медиа" есть действующий контракт с Huawei, но других комментариев давать не стал. В свою очередь в китайской компании утверждают, что сотрудничество с "Газпром-медиа" проходит "в рабочем режиме и продолжат оказывать максимальное содействие холдингу".