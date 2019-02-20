МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в январе 2019 года составило 5,304 миллиона тонн, что почти на 1,1% меньше уровня аналогичного периода 2018 года (5,361 миллиона тонн), относительно декабря показатель снизился на 3,5% (5,498 миллиона тонн), следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании-производители алюминия.

В частности, предприятия Северной Америки в январе выпустили 326 тысяч тонн алюминия (увеличение производства на 1,2%), Южной Америки — 82 тысячи тонн (минус почти 25,5%).

Страны Западной Европы за первый месяц текущего года произвели 306 тысяч тонн алюминия (снижение на 4,7%), Центральной и Восточной Европы — 345 тысяч тонн (больше примерно на 0,3%).

Китай произвел около 2,969 миллиона тонн металла (снижение на 0,8%), остальные страны Азии — 372 тысячи тонн (рост на 0,8%), страны Океании — 161 тысячу тонн (минус 0,6%), Персидского залива — 453 тысячи тонн (больше на 0,2%). В Африке выпуск алюминия увеличен на 1,4% относительно аналогичного месяца прошлого года — до 140 тысяч тонн.

IAI отмечает, что представленные данные являются предварительными и в дальнейшем некоторые из показателей могут быть скорректированы. Мировое производство алюминия в 2018 году выросло на 1,5%, до 64,34 миллиона тонн.