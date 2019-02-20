МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе увеличила перевозки пассажиров на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,2 миллиона человек, сообщила компания.

"В январе 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 14,5% превышает результат за январь 2018 года. Количество пассажиров, перевезенных авиакомпанией "Аэрофлот", составило 2,8 миллиона человек, увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.