МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 21 февраля снимает ограничения на поставки сыров с Каменецкого филиала белорусского предприятия — производственный филиал ОАО "Савушкин продукт" в Россию, сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с пунктом 10 "Дорожной карты" двустороннего сотрудничества Россельхознадзора и департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь с 21.02.2019 под гарантии белорусской стороны отменяются ранее введенные ограничения на поставки в Российскую Федерацию сыров с белорусского производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в городе Каменец (бывший ПУП "Каменецкий сыродельный завод")", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, указанная продукция должна быть выработана с 21 февраля 2019 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.