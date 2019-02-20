МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Девелопер O1 Properties отзывает предложение о внесении изменений в условия выпуска еврооблигаций объемом 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году, говорится в сообщении компании.

Девелопер в августе сообщал, что просит держателей еврооблигаций согласиться на изменение условий выпуска в связи со сменой контроля в компании. Тогда отмечалось, что эмитент также предлагает держателям отказаться от права требования выкупа бумаг. O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих доход, и новый акционер уверен в способности компании продолжать обслуживать облигации, однако на данном этапе, пояснял эмитент, он не располагает достаточными средствами для выкупа облигаций.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.