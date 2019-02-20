СТОКГОЛЬМ, 20 фев — ПРАЙМ. Компания Essity, владелец марки Libero, отзывает партию влажных салфеток Libero Touch на рынке Швеции из-за оказавшихся в них бактерий, сообщается в среду в пресс-релизе компании.

"В настоящее время нет данных о том, что это представляет риск для здоровья, мы также не получали никаких жалоб, но безопасность продуктов — главный приоритет для Essity", — приводятся в сообщении слова Дженни Андерсон (Jennie Andersson), представителя компании, ответственного за безопасность товаров.

Essity просит клиентов, успевших приобрести некачественный товар, не использовать его, отправлять обратно производителю.