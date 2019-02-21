МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, за 2018 год сократилась на 8,3% — до 2,33 миллиарда евро, следует из отчета компании.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию опустилась до 5,31 евро с 5,79 евро за 2017 год. Операционная прибыль увеличилась на 2% — до 3,116 миллиарда евро. Продажи снизились на 0,6% — до 19,899 миллиарда евро. Органический рост составил 2,4%.

За четвертый квартал чистая прибыль компании составила 561 миллион евро, снизившись на 24% в годовом выражении. Прибыль на акцию составила 1,28 евро против 1,69 евро годом ранее. Объем продаж незначительно сократился — до 4,884 миллиарда евро.

"Мы достигли хороших показателей органического роста… В то же время мы столкнулись со значительным негативным курсовым эффектом, а также ростом цен на основное производственное сырье", — приводятся в релизе слова генерального директора Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen).

Согласно данным отчета, негативный эффект на выручку от курсовых разниц оценивается в 1,1 миллиарда евро. При этом органический рост выручки отмечен во всех регионах. По итогам 2019 года группа прогнозирует органический рост продаж на 2-4%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.