МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России. Как пишет Forbes, ее состояние оценивается в более чем в $1 миллиард.

Первой женщиной-миллиардером в России стала Елена Батурина.

В текущем году интернет-магазин Wildberries, по версии журнала, занял четвертую строчку рейтинга самых дорогих компаний Рунета. Компания оценена в $1,2 миллиарда. Издание отмечает, что это не публичная компания и ее стоимость можно оценить на основании данных об объеме продаж и прибыли, по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам их венчурных капиталистов.

В 2018 году владелица Wildberries впервые вошла в список богатейших людей РФ, ее состояние оценивалось в $600 млн.

За прошлый год интернет-магазин нарастил число пунктов самовывоза в полтора раза — до 2799 точек. Было объявлено о начале строительства распределительного центра площадью 145 000 кв. метров на территории Московской области. Также было аннонсировано скорое появление склада в Екатеринбурге.

Интернет-магазин Wildberries был основан в 2003 году преподавателем английского языка Татьяной Бакальчук вместе с мужем Владиславом. Каждый месяц 60 млн пользователей посещают сайт. Выручка за прошлый год составила $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах интернет-магазин признан крупнейшим в стране.