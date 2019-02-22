НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев — ПРАЙМ. Аэропорту Саранска официально придан статус международного, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев 20 февраля подписал распоряжение об установке в международном аэропорту Саранск воздушного грузо-пассажирского, работающего на нерегулярной основе, многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Это означает, что аэропорту Саранска официально придан статус международного", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил, что правительство республики вместе с профильными федеральными министерствами и ведомствами провело большую работу для того, чтобы аэропорт Саранска сохранил статус международного и после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Думаю, все уже обратили внимание, как возросло количество рейсов и качество обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Кроме нынешних рейсов в Москву и Санкт-Петербург, уже в весенне-летний период жители и гости Мордовии могут попасть из Саранска напрямую в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Екатеринбург", — приводит пресс-служба слова Волкова.

Глава Мордовии отметил, что аэропорт — один из главных объектов наследия чемпионата мира по футболу и необходимо продолжить работу над тем, чтобы международный терминал стал постоянно действующим.

"Нужно, чтобы в близкой перспективе жители не только Мордовии, но и соседних регионов, в которых нет международных аэропортов, могли бы отсюда добраться прямыми рейсами до ключевых зарубежных точек. Это решение чрезвычайно важно и для развития экономики республики", — подчеркнул Волков.