МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" готов продолжить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) в рамках спонсорской деятельности после избрания новым президентом организации главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, сообщил РИА Новости зампред правления "Новатэка", директор департамента развития коммуникаций Денис Соловьев.

"Мы готовы к продолжению сотрудничества с РФС", — сказал Соловьев, отвечая на вопрос, продолжит ли компания свое сотрудничество в качестве спонсора РФС.

Выборы нового президента РФС на четырехлетний срок состоялись в пятницу на внеочередной конференции в Москве. Дюков, в 2008–2017 годах занимавший пост президента санкт-петербургского "Зенита", был единственным кандидатом, его избрали единогласно.

При этом Дюков ранее в пятницу отметил, что с бюджетом РФС на 2019 год существуют определенные проблемы, так как на данный момент не сформирован пул спонсоров.

"Новатэк" был генеральным спонсором сборной России по футболу в 2015–2018 годах.