МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам 2018 года выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом — до 12,153 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Выручка автогиганта за отчетный период выросла на 2,7% — до 235,849 миллиарда евро. Операционная прибыль достигла 13,92 миллиарда евро, увеличившись на 0,7% по сравнению с показателем годичной давности. Продажи автомобилей группы Volkswagen за 2018 год выросли на 1,1% в годовом выражении, до 10,9 миллиона штук.

"Группа прогнозирует, что в 2019 году поставки автомобилей клиентам Volkswagen Group незначительно превысят показатель предыдущего года на фоне сложных рыночных условий. Сложности в текущем году будут возникать в основном из-за экономической ситуации, растущей конкуренции, волатильности валютного курса и ужесточения требований WLTP", — говорится в сообщении компании. Прогноз роста выручки в 2019 году составляет 5%.

WLTP – это всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей, которая инициирует единую в мировом масштабе методику испытаний для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.