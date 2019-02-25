МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг VEON сообщил о пересмотре соглашения о сотрудничестве со шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson, в результате чего рассчитывает получить 350 миллионов долларов в первом полугодии текущего года.

"VEON Ltd…. объявил о пересмотре соглашения с Ericsson для модернизации своих ключевых ИТ-систем в нескольких странах в ближайшие годы и освобождении Ericsson от разработки и поставки комплексного решения по управлению доходами (Full stack revenue manager solution)", — говорится в сообщении.

Пересмотренное соглашение, согласно сообщению, позволит VEON продолжить модернизировать ИТ-инфраструктуру с новыми системами поддержки цифрового бизнеса (DBSS) с использованием существующего программного обеспечения Ericsson. Ожидается, что нововведение позволит со временем сократить общие расходы на эксплуатацию.

Стороны подписали обязательные условия для изменения существующих соглашений. В результате VEON получит 350 миллионов долларов в первой половине 2019 года, отмечается в релизе.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%). Крупнейший российский актив VEON — ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн").

Компания Ericsson AB, основанная в 1876 году в Стокгольме, в настоящее время является одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей.