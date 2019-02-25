МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Из законопроекта об устойчивости рунета могут исключить требование создать национальную систему доменных имен на базе Роскомнадзора, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа ко второму чтению.

"Из законопроекта о "суверенном рунете", одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, планируется исключить требование о создании национального реестра доменных имен на базе Роскомнадзора", — пишет издание.

О возможности внесения таких изменений сообщил газете и председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Он также напомнил, что в России уже есть запасной реестр доменных имен, созданный решением Координационного центра национального домена сети Интернет, в состав учредителей которого входит Минкомсвязь.

Как рассказал газете директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев, исключение требования по созданию реестра доменных имен на базе Роскомнадзора позволит избежать дублирования функций. При этом он пояснил, что технический центр интернета, который сейчас является оператором базы российских доменов, еще летом прошлого года был передан под контроль "Ростелекома".

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев газете.

Госдума ранее в феврале приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.