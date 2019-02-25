МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина открыл телефонную линию для приема сообщений о давлении на бизнес.

"В соответствии с поручением председателя Следственного комитета Российской Федерации в ведомстве начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес", — говорится на сайте СК.

Прием сообщений осуществляется по телефону 8(495)986-78-18 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45 мск.

Как сообщается, все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

Бастрыкин будет регулярно лично проводить прием бизнесменов, которые смогут "обратиться по вопросам, связанным с расследованием СК РФ уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности"

В последнем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что "добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей" и чувствовать риск наказания. По словам главы государства, до 45% дел в отношении предпринимателей прекращаются до суда. В связи с этим, считает Путин, надо ограничить поводы для продления сроков содержания под стражей по экономическим делам и пересмотреть в этой связи критерий "группа лиц по предварительному сговору".