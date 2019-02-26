МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. За текущую зиму цены на авиабилеты на различных направлениях поднялись в среднем на 5-33%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами.

Средний чек на перелеты внутри России и международные рейсы вырос на 17% (с 11,4 тысячи рублей до 13,4тысячи рублей) и 23% (с 18,3тысячи до 27,3 тысячи рублей) соответственно, следует из данных Biletix. В компании Aviasales в свою очередь изданию сообщили, что цены выросли на внутренние и зарубежные направления на 7% (до 7,4 тысячи рублей) и 5% (до 47 тысяч рублей) соответственно. OneTwoTrip сообщает, что стоимость билета на внутренних рейсах выросла на 33%, на международных направлениях — на 18%. Tutu.ru считает, что на полеты по РФ цены выросли на 8%, для ближнего и дальнего зарубежья — 5% и 8% соответственно.

Источник издания из отрасли рассказал, что авиакомпании в настоящее время работают на грани рентабельности.

"Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70. А все основные расходы перевозчиков — в валюте", — цитирует издание собеседника.

Как прокомментировал эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, средний рост тарифов на 5-7% наблюдался и в прошлом 2018 году, но расходы авиаперевозчиков росли в два раза быстрее. о его мнению, компании не могут компенсировать рост издержек поднятием цен из-за высокой эластичности спроса по стоимости перелетов.

"Как только цена повышается ощутимо для потребителя, объем перевозок сразу падает", — пояснил Борисов.