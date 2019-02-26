САМАРА, 26 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в мае введет три дополнительных выходных дня на всех трех линиях конвейера, сообщается на сайте официального профсоюза предприятия.

"Изменения графика сменности для персонала автосборочных подразделений СКП, СКП Kalina и ПАП В0 обусловлены тем, что, в соответствии с приказом, 6, 7 и 8 мая объявляются на "АвтоВАЗе" выходными днями и должны быть отработаны в другое время", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" в 2019 году планирует уйти в корпоративный отпуск в июле и декабре.

На СКП производятся автомобили Lada 4?4, на СКП Kalina — Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на платформе B0 — Lada Xray, Lada Largus, а также Renault и Nissan.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".