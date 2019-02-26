МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Самыми угоняемыми автомобильными брендами в России в минувшем году стали Toyota, Kia и Hyundai, рассказали опрошенные агентством "Прайм" страховщики. Opel вернется в Россию, но вернет ли популярность?

В статистике страховых компаний по стране эти три производителя упоминаются в первых рядах. В тройку лидеров у страховщиков "МАКС", "РЕСО-Гарантия" и "Росгосстрах" вошли такие модели этих авто, как Toyota Camry, Kia Rio и Hyundai Solaris. Первые места у "Ренессанс страхования" заняли Hyundai Grand Santa Fe и Hyundai Tucson. Производители Kia и Toyota также лидируют в статистике компаний "Абсолют Страхование" и ВСК.

Угоняются и авто премиум-класса, в частности, в списках страховщиков стабильно фигурирует Lexus. "Особенной популярностью пользуются у перегонщиков Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Lexus — аналог Toyota Land Cruiser. По ним частота значительно выше. Kia и Hyundai пользуются спросом на вторичном рынке. "Лады" в основном похищают в регионах", — пояснили в компании ВСК.

Lexus LX занял второе место по угонам в статистике "АльфаСтрахования", сразу после другого люксового авто Cadillac Escalade. "Почетное" второе место у Lexus LX и в статистике "Ренессанс страхования".

"Традиционно, по частоте лидируют внедорожники и массовый сегмент. Тренд последних лет — увеличение частоты угонов автомобилей массового сегмента, причина — удорожание запчастей и, как следствие, рост спроса на б/у запчасти и увеличение количества угонов с целью разбора. Автомобили премиум-сегмента похищают с целью перепродажи в другие регионы и страны, с изменением вин-номеров", — прокомментировал управляющий директор департамента в "Ренессанс страховании" Сергей Демидов.

СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН

"В Москве общее число угонов по компании "Ренессанс страхование" по сравнению с 2017 годом снизилось на 26%, а в Петербурге, напротив, выросло на 16%", — отметил Демидов. Toyota и Kia стали лидерами по угонам в Москве. В первой тройке "Ренессанс страхования" сразу две модели — Toyota Rav4 и Toyota Camry. Замыкает тройку Mazda CX-5.

Последняя попала в топ-5 угоняемых авто и в статистике "РЕСО-Гарантии". Первое место по Москве заняла Toyota Camry, далее следуют Hyundai Solaris и Kia Rio. Kia стала лидером по угонам у клиентов "Абсолют страхования" как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также, согласно данным страховщиков, в Москве угонялись Kia Ceed, Ford Focus, Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery.

Не повезло и питерским владельцам Hyundai и Kia. Разные модели этих автомобильных брендов вошли в тройку лидеров по угонам в Санкт-Петербурге у страховщиков "Ренессанс страхование" и "РЕСО-Гарантия". Также компании назвали Ford Focus и Explorer, Nissan Almera и Qashqai, и вновь различные модели Hyundai и Kia.

"Это самые продаваемые модели на рынке, и, как следствие, на них приходится больше всего хищений", — рассказал агентству заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

ВЕРОЯТНОСТЬ УГОНА

"Уже который квартал продолжаем наблюдать тренд, что больше всего угоняется седанов, кроссоверов и внедорожников. Причем этот тренд дополнился тем, что в топе засилье всего трех брендов — Toyota, Kia и Hyundai. Которые одиноко разбавил Ford. Лидерство по числу угонов неожиданно перехватила Toyota Camry, обогнав такие массовые модели, как Rio и Solaris", — комментирует статистику начальник управления в СК "МАКС" Евгений Попков.

"Но куда более важным показателем риска для автомобилистов является вероятность угона. И здесь лидер снова Toyota. Но не седаны Camry, а внедорожники Land Cruiser. По нашей статистике, за прошлый год был угнан каждый 25 джип", — добавляет Попков.

Согласно подсчетам компании "МАКС", Toyota Land Cruiser может быть угнана с вероятностью 4,32%. На втором месте все-таки оказался уже упомянутый седан Toyota Camry с вероятностью 1,54%. Третье место занял, вопреки ожиданиям, автомобиль BMW 5 Series — вероятность 1,4%. Также в пятерку вошли Lada Priora и Kia Sorento.