МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию СМИ о подорожании авиабилетов, в том числе опросит авиакомпании о динамике цен по внутрироссийским маршрутам, сообщил РИА Новости замруководителя ведомства Александр Редько.

Во вторник газета "Коммерсант" ссылкой на данные сервисов электронной торговли билетами написала, что цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%.

"ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем, выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются", — сказал он.

Замглавы ФАС объяснил, что динамика цен на этом рынке определяется спросом и платежеспособностью населения, а не затратами перевозчиков.

Он также отметил, что оценка динамики цен по данным двух месяцев низкого сезона преждевременна, "что и подтверждается большим разбросом показаний разных агентств".

"Кроме того, следует учитывать, что большая часть авиабилетов приобретается напрямую у авиакомпаний, а показатели продаж через агентства-агрегаторы могут быть нерепрезентативными. Тем не менее, ФАС опросит агентства-агрегаторы о применяемых методиках расчета "среднего чека", а также авиакомпании о фактически сложившейся по всем каналам продаж динамике цен на авиабилеты по внутрироссийским маршрутам", — сказал Редько.