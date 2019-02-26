МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Правительство России изменило форму дорожных карт решения проблем обманутых дольщиков, теперь в них будут учитываться конкретные дома-долгострои, а не проблемные объекты (жилые комплексы) целиком, сообщил РИА Недвижимость замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Соответствующее распоряжение премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 23 февраля, во вторник его опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Главное изменение, которое содержится в новой форме планов-графиков — учет теперь будет вестись не только по количеству разрешений на строительство, но и по числу домов, на которые привлекались средства граждан", — прокомментировал нововведения Стасишин.

По его словам, изменения позволят обеспечить более детальный учет долгостроев в стране, так как учитываемый ранее объект строительства мог включать в себя сразу несколько многоквартирных домов, например, в случае строительства жилого комплекса.

На конец января, по данным Минстроя, в реестр проблемных было включено 894 объекта жилищного строительства, расположенных в 68 российских регионах. В них заключено почти 99 тысяч договоров долевого участия.